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عربي-دولي
تفاوض مع "طالبان".. من هو مبعوث ترامب الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن؟
Lebanon 24
04-12-2024
|
13:57
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأربعاء، إن آدم بوهلر سيكون مبعوثه الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن.
وفي التفاصيل، كشف ترامب أن "بوهلر كان مفاوضه الرئيسي في الفريق الذي تولى العمل على ما يسمى اتفاقيات إبراهيم"، مضيفاً "تفاوض (بوهلر) مع مجموعة من أصعب الشخصيات في العالم، ومنهم طالبان".
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تابع "لكن آدم يعرف أنه لا أحد أقوى من الولايات المتحدة الأميركية، على الأقل عندما يكون الرئيس ترامب زعيمها"، مؤكداً أنّه "سيعمل آدم بلا كلل لإعادة مواطنينا الأميركيين العظماء إلى الوطن".
وبوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، وهي وكالة اتحادية جديدة أسسها ترامب في 2021 خلال ولايته الأولى. (سكاي نيوز)
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