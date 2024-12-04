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عربي-دولي

هذا ما دفع ترامب للتهديد بـ"جحيم" في الشرق الأوسط.. إعلام إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
04-12-2024 | 14:07
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إعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائئلية، اليوم الأربعاء، أن "تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لـ "حماس" كان نتيجة مبادرة مشتركة بين إسرائيل وإدارة الرئيس الحالي جو بايدن".

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وأضافت أن "هناك حاليا مصلحة مشتركة بين الرئيس بايدن والرئيس المقبل فيما يتعلق بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى" موضحة أن "بايدن يريد أن يسجل إنجاز الصفقة لمصلحته قبل أن يتولى رئيس جمهورية البيت الأبيض"، متابعةً "بينما ترامب يريد أن يبدأ فترته الرئاسية من دون أن يضطر إلى التدخل أو اتخاذ قرارات بشأن مسألة الحرب في الشرق الأوسط بصورة عامة، وفي غزة بصورة خاصة".

وكان ترامب توعد المسؤولين عن عدم إطلاق سراح الأسرى في غزة، بـ"دفع ثمن باهظ" "وحجيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط"، في أشد تهديد له منذ بدء الحرب على القطاع. (روسيا اليوم) 

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