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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوبخ هاغاري.. ما السبب؟

Lebanon 24
04-12-2024 | 15:50
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وبخ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، في بيان، الناطق باسم القوات الإسرائيلية دانيال هاغاري بسبب رده حول سؤال يتعلق بنقل معلومات سرية لرئيس الحكومة والوزراء.

وقال هاليفي إن "الناطق باسم الجيش خرج عن صلاحياته"، مضيفاً أن "الجيش لا ينتقد التشريعات ويقول موقفه أمام المستوى السياسي وفق الآليات المقبولة".
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وكان هاغاري قد عبّر خلال مؤتمر صحفي عن امتعاضه من قانون جديد المعروف بـ"قانون فيدلشتين" يتيح للضباط نقل معلومات استخباراتية إلى نتنياهو والوزراء مباشرة دون المرور بالقنوات المعتمدة كما يمنح حصانة للجنود الذين يسربون وثائق لرئيس الوزراء.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن "هذا القانون خطير للغاية بالنسبة لجيش الدفاع الإسرائيلي وسيخلق وضعا يستطيع فيه أي ضابط صغير سرقة المستندات وسيشكل خطرا على حياة الإسرائيليين والجنود، ولهذا السبب فهو خطير للغاية على الجيش الإسرائيلي وعلى أمن البلاد".

وقال رئيس الوزراء نتنياهو "جيد أنه تم وضع حد للناطق باسم الجيش للتأكد من أن هذا لن يتكرر"، مضيفاً "في دولة ديمقراطية الجيش ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي".

من جهته، سارع وزير الدفاع يسرائيل كاتس بالرد على تصريحات هاغاري مؤكدا أنه "سيتخذ إجراءات انضباطية ضد الناطق باسم الجيش وأنه سيخضع للجنة تأديب في أقرب وقت ممكن من أجل استخلاص النتائج اللازمة".

وأشار كاتس إلى أن انتقادات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي هي ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته. (روسيا اليوم) 
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