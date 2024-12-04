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عربي-دولي

عبد العاطي يكشف لبلينكن: هذا موقف مصر من أحداث سوريا

Lebanon 24
04-12-2024 | 16:08
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تلقى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزيرين "بحثا التطورات المتسارعة في شمال سوريا وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعم مؤسساتها الوطنية وأهمية حماية المدنيين". (سكاي نيوز) 
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