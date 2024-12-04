عبد العاطي يكشف لبلينكن: هذا موقف مصر من أحداث سوريا

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وذكرت الخارجية المصرية في بيان، إن الوزيرين "بحثا التطورات المتسارعة في شمال سوريا وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة الأراضي السورية، ودعم مؤسساتها الوطنية وأهمية حماية المدنيين". (سكاي نيوز)