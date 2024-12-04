معاهدة كوريا الشمالية وروسيا تدخل حيّز التنفيذ

ذكرت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أبرمها زعيما كوريا الشمالية وروسيا في يونيو دخلت حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق في موسكو".

وأكدت الوكالة أن "الاتفاق دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم الموافق الرابع من كانون الأول.

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