معلومات استخباراتية أميركية: حزب الله يسعى لإعادة بناء قدراته

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وقال مسؤول أميركي كبير ومسؤول إسرائيلي ونائبان أميركيان اطلعا على معلومات استخباراتية، بعد أن طلبوا عدم ذكرهم بالاسم في التقرير، إن "أجهزة المخابرات الأميركية قدرت في الأسابيع القليلة الماضية أن حزب الله بدأ، حتى في وقت كانت فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية مستمرة، في تجنيد مقاتلين جدد ويحاول العثور على سبل لإعادة التسلح عبر الإنتاج المحلي وتهريب مواد عبر سوريا".



وأفاد اثنان من المصادر بأنه "من غير الواضح إلى أي مدى تباطأت هذه الجهود منذ الأسبوع الماضي، عندما توصّل حزب الله وإسرائيل إلى وقف هش لإطلاق النار، يحظر تحديداً شراء حزب الله للأسلحة أو أجزاء الأسلحة". قالت أربعة مصادر مطلعة على معلومات استخباراتية أميركية محدّثة لرويترز، يوم الأربعاء، إن "قدرات جماعة حزب الله العسكرية تراجعت بشدة بسبب الضربات الإسرائيلية لكن الجماعة ستحاول على الأرجح إعادة بناء مخزوناتها وقواتها".وقال مسؤول أميركي كبير ومسؤول إسرائيلي ونائبان أميركيان اطلعا على معلومات استخباراتية، بعد أن طلبوا عدم ذكرهم بالاسم في التقرير، إن "أجهزة المخابرات الأميركية قدرت في الأسابيع القليلة الماضية أن حزب الله بدأ، حتى في وقت كانت فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية مستمرة، في تجنيد مقاتلين جدد ويحاول العثور على سبل لإعادة التسلح عبر الإنتاج المحلي وتهريب مواد عبر سوريا".وأفاد اثنان من المصادر بأنه "من غير الواضح إلى أي مدى تباطأت هذه الجهود منذ الأسبوع الماضي، عندما توصّل حزب الله وإسرائيل إلى وقف هش لإطلاق النار، يحظر تحديداً شراء حزب الله للأسلحة أو أجزاء الأسلحة".

وفي الأيام القليلة الماضية، حاولت إسرائيل إضعاف قدرة حزب الله على إعادة بناء قوته العسكرية، إذ قصفت العديد من منصات إطلاق الصواريخ التابعة للجماعة في لبنان وقصفت المعابر الحدودية مع سوريا واعترضت طريق طائرة إيرانية يشتبه في أنها كانت تنقل أسلحة للجماعة.



وتشير تقديرات وكالات المخابرات الأميركية إلى أن حزب الله يعمل بقوة نارية محدودة، إذ خسر أكثر من نصف مخزوناته من الأسلحة وآلاف المقاتلين خلال الصراع مع إسرائيل، مما يعني بالتالي تقليص القدرة العسكرية للجماعة إلى أدنى مستوى منذ عقود.



ولكن حزب الله لم يتم تدميره كلياً، إذ قالت المصادر إنه لايزال يحتفظ بآلاف الصواريخ قصيرة المدى في لبنان، وسيحاول إعادة ملء مخزونه باستخدام مصانع الأسلحة في الدول المجاورة التي تتوفر طرق نقل منها.