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عربي-دولي
بعد تعليقها.. قطر تستأنف دورها كوسيط رئيسي في مفاوضات غزة
Lebanon 24
04-12-2024
|
23:37
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع فجر الخميس أن دولة قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في مفاوضات غزة للتوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، بعد تعليقها في نوفمبر.
وأضافت الوكالة أن مفاوضي حماس سيعودون على الأرجح إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مزيد من المحادثات قريبا.
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وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط سافر إلى قطر وإسرائيل لبدء الجهود الدبلوماسية التي يبذلها ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني 2025.
وصرح المصدر بأن ستيف ويتكوف الذي سيتولى المنصب رسميا في ظل إدارة ترامب، التقى بشكل منفصل في أواخر تشرين الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ويبدو أن محادثات ويتكوف تهدف إلى البناء على ما يقرب من 14 شهرا من الدبلوماسية الفاشلة التي قامت بها إدارة بايدن بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة والإفراج عن العشرات من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
وذكر مسؤول أميركي أن مساعدي بايدن على علم باتصالات ويتكوف مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين ومسؤولين آخرين في الشرق الأوسط ويفهمون أن مبعوث ترامب يدعم اتفاق غزة على الخطوط التي تسعى إليها الإدارة.
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