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عربي-دولي
ترامب يهدد حماس: خيارات محدودة وتهديدات تصعيدية
Lebanon 24
04-12-2024
|
23:52
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تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخيارات المطروحة أمام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد تصريحه الأخير الذي هدد فيه حركة حماس في قطاع غزة. ترامب طالب بإطلاق سراح المحتجزين قبل حفل تنصيبه في 20 كانون الثاني المقبل، ملوّحًا بعواقب وخيمة في الشرق الأوسط إذا لم تتحقق مطالبه.
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وحسب المقال، فإن تصريحات ترامب تأتي كجزء من محاولة "تسريع مفاوضات تبادل الرهائن" التي تُجرى حاليًا في الكواليس. ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أن خيارات ترامب للضغط على حماس تبدو محدودة على الصعيد العسكري.
ثلاثة خيارات أمام ترامب
وفقًا للتحليل، قد يلجأ الرئيس المنتخب إلى:
فرض عقوبات مالية:
تشمل قطع التمويل عن حماس وإغلاق الجمعيات الإسلامية داخل الولايات المتحدة التي يُعتقد أنها تدعم الحركة.
الضغط على قطر:
لحثها على وقف أي دعم مالي أو سياسي تقدمه لحماس.
التصعيد ضد إيران:
من خلال فرض عقوبات جديدة عليها، مستخدمًا العلاقة بين طهران وحماس كذريعة، وهو ما قد يدفع إيران للضغط على حماس للتنازل في المفاوضات.
وحسب المقال إن "إنذار ترامب لم يصدر عن فريقه التفاوضي إنما من مبادرة مشتركة لإدارة الرئيس الحالي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" على الأرجح. بايدن وخلفه ترامب لديهما مصلحة مشتركة لـ "حل أزمة الرهائن".
ولفت المقال إلى أنّ بايدن يأمل في حل هذه الأزمة قبل موعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، أما الأخير فيسعى إلى بدء ولايته الرئاسية الثانية من دون الانجرار إلى صراعات الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة.
وعبر منصته "تروث سوشل"، قال ترامب إن "هؤلاء المسؤولين (الفصائل الفلسطينية في غزة) عن هذا الحادث سيلحق بهم ضرر أكبر من أي ضرر لحق بأي شخص آخر في تاريخ الولايات المتحدة الطويل والحافل. أطلقوا سراح الرهائن الآن".
وتساءل الكاتب عن تصريح ترامب "إذا كان جديراً بالثقة" وما إذا كانت حركة حماس "ستأخذه على محمل الجد". (بي بي سي)
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