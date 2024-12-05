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سيقدمها لترامب.. خطّة أعدّها وزير إسرائيلي هدفها تشجيع الفلسطينيين على الهجرة!

Lebanon 24
05-12-2024 | 02:08
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أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه ينوي المضي قدماً في استيطان قطاع غزة، مضيفا أنه بصدد طرح خطة على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتشجيع هجرة الفلسطينيين خارج القطاع.

ووفق صحيفة "معاريف"، قال بن غفير: "سأقدم لترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة". 
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وأوضح أن الخطة التي سيقترحها تتضمن عنصرين "وليس الاستيطان فقط"، واصفاً خطته للهجرة بـ"الأخلاقية" و"المنطقية"، لافتا إلى أنها "ستفيد كلاً من سكان غزة وإسرائيل". 
 
وتابع: "سيكون ذلك جيداً أيضاً لسكان غزة، الذين بالطبع سيهاجرون طوعاً، وأعتقد أنه سيكون جيداً لنا أيضاً".

ووصف وزير الأمن القومي تصريحات ترامب الأخيرة بشأن ضرورة إعادة المختطفين بأنها "إيجابية"، لأن هدفها "ممارسة الضغط على حماس"، مشدداً على أنه "رغم ذلك يجب الإسراع في إعادة المختطفين". (ارم نيوز)
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