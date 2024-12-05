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عربي-دولي

بيان جديد من الدفاع السورية بشأن الحرب في الشمال.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-12-2024 | 03:29
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أعلنت وزارة الدفاع السورية أن "قواتنا العاملة في ريف حماة تخوض معارك عنيفة في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ويقوم الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ باستهداف تجمعات الإرهابيين وأرتالهم في أماكن وجودهم ومحاور تحركهم ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم ومقتل وجرح العشرات منهم وتدمير الكثير من عتادهم وآلياتهم".
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