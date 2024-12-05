صفقة تبادل وهدنة مؤقتة.. مقترح إسرائيلي جديد لحماس

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كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهما إن تل أبيب قدمت لحماس مقترحا محدثا لاتفاق إطلاق سراح بعض الرهائن المئة المتبقين الذين تحتجزهم حماس وبدء وقف إطلاق النار في غزة.وأضافا أن حماس أبدت استعدادها لأن تكون مرنة بشكل أكبر وأن تبدأ في تطبيق ولو جزئي للصفقة.وينص الاتفاق الذي نقلته مصر إلى ممثلي حماس على وقف إطلاق النار قد يتراوح ما بين 42 و60 يوما ويشمل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات لدى حماس، وجميع الرجال المحتجزين في غزة والذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ويعانون من حالة صحية خطيرة.وفي وقت سابق، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن تفاؤله باحتمالية الوصول إلى اتفاق في غزة، وسط تقارير عن زيارة وفد إسرائيلي إلى مصر، اليوم الخميس.وقال كاتس وفق بيان لمكتبه، نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن "أهم شيء في الحرب اليوم هو إعادة الرهائن. هذا هو الهدف الأسمى، ونعمل بكل السبل من أجل الوصول إليه".تهديدات ترامبوالإثنين الماضي، قال ترامب إن "الثمن سيكون باهظا في الشرق الأوسط"، إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل تنصيبه في 20 يناير.وذكر ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذ لم يطلق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي سأتولى فيه بكل فخر منصب رئيس الولايات المتحدة، فستكون هناك مشكلة خطيرة في الشرق الأوسط وكذلك بالنسبة لمن ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية"، وذلك في أكثر تعليقاته الصريحة عن مصير الرهائن منذ انتخابه في تشرين الثاني.وتأتي هذه التطورات مع تصاعد وتيرة بناء منشآت عسكرية إسرائيلية في وسط غزة، بالتزامن مع تدميرِ مئات المنازل في المنطقة التي باتت تعرف باسم "محور نتساريم"، وإجبار آلاف السكان والنازحين على إخلاء مراكز الإيواء شمالي القطاع، وسط عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ شهرين.(سكاي نيوز)