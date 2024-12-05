ماذا قالت "القاعدة" عن المعارك الجارية في سوريا؟

أصدر تنظيم القاعدة اليوم الخميس، بيانا يدعم فيه الهجوم الأخير للتنظيمات المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" على حلب وإدلب وحماة في سوريا.

ودعا التنظيم إلى الاستمرار بالقتال ضدّ الحكومة السورية وحلفائها. (سكاي نيوز)