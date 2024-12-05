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عربي-دولي

ماذا قالت "القاعدة" عن المعارك الجارية في سوريا؟

Lebanon 24
05-12-2024 | 05:12
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أصدر تنظيم القاعدة اليوم الخميس، بيانا يدعم فيه الهجوم الأخير للتنظيمات المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" على حلب وإدلب وحماة في سوريا.
ودعا التنظيم إلى الاستمرار بالقتال ضدّ الحكومة السورية وحلفائها. (سكاي نيوز)
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