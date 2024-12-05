تراجع الطلبيات الصناعية في ألمانيا 1.5%

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تراجعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا، خلال تشرين الاول الماضي، بسبب ضعف الطلب المحلي، مما يشير إلى أن تعافي القطاع الصناعي لا يلوح في الأفق.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس، انخفاض الطلبيات 1.5 بالمئة عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقويم.وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين قد توقع انخفاضا باثنين بالمئة. (سكاي نيوز)