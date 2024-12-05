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إقتصاد
رسالة من ترامب قد ترفع أسعار البيتكوين أكثر... ماذا قال؟
Lebanon 24
05-12-2024
|
08:55
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"تهانينا لعملاء البيتكوين!!!". بتلك الكلمات البسيطة وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة إلى أصحاب العملة المشفرة.
ففي تعليق على حسابه على منصة "تروت سوشيال"، هنأ ترامب حاملي تلك العملة الذين حققوا خلال الساعات الماضية أرباحاً كبرى، مع وصول سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار.
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كما أضاف قائلا "على الرحب والسعة"، في إشارة إلى أن ارتفاع العملة أتى بسببه. وختم كاتباً: "سنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!".
وقد تدفع تلك الكلمات البسيطة المستثمرين والمشترين إلى الإقبال أكثر بعد على تلك العملة، ما يرفع بالتالي أسعارها أكثر بعد. (العربية)
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