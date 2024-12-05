سماع أصوات إنفجارات في دمشق... ما الذي أسقطته الدفاعات الجويّة؟

أعلن مصدر عسكري سوري عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيّرات في أجواء العاصمة دمشق، وقال إنّه تم إسقاط طائرتين مسيرتين من دون وقوع ضحايا.



وكانت أصوات إنفجارات سُمِعَت في أرجاء العاصمة دمشق، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السوريّة لمسيّرات في أجواء المدينة. (روسيا اليوم)

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