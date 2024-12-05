Advertisement

عربي-دولي

سماع أصوات إنفجارات في دمشق... ما الذي أسقطته الدفاعات الجويّة؟

Lebanon 24
05-12-2024 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1288412-638690114945005382.jpg
Doc-P-1288412-638690114945005382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مصدر عسكري سوري عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيّرات في أجواء العاصمة دمشق، وقال إنّه تم إسقاط طائرتين مسيرتين من دون وقوع ضحايا.

وكانت أصوات إنفجارات سُمِعَت في أرجاء العاصمة دمشق، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السوريّة لمسيّرات في أجواء المدينة. (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2024-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2024-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2024-12-05
10:55 | 2024-12-05
10:47 | 2024-12-05
10:29 | 2024-12-05
10:26 | 2024-12-05
10:21 | 2024-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24