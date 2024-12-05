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عربي-دولي

موسكو تغلق القنصلية البولندية في بطرسبرغ.. وتطرد 3 من موظفيها

Lebanon 24
05-12-2024 | 09:44
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أخطرت الخارجية الروسية القنصلية البولندية في سان بطرسبورغ بسحب أوراق اعتمادها اعتبارا من الـ10 من كانون الثاني 2025، ردا على حظر وارسو نشاط القنصلية الروسية في مدينة بوزنان البولندية.
 
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الـ5 من كانون الأول الجاري سلمنا الجانب البولندي مذكرة تبلغه بسحب روسيا أوراق اعتماد قنصليته في بطرسبورغ اعتبارا من الـ10 من كانون الثاني 2025، ردا على حظر وارسو نشاط القنصلية الروسية في مدينة بوزنان البولندية".
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كما أعلنت الوزارة 3 موظفين في القنصلية البولندية شخصيات غير مرغوب فيها، وطالبتهم بمغادرة روسيا حتى الـ10 من كانون الثاني 2025.

وجاء في البيان أنه تم إخطار الدبلوماسيين البولنديين بأن أي خطوة غير ودية تجاه روسيا، ستواجه بالرد.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن وارسو تلقت نبأ إغلاق قنصليتها بـ"عدم المبالاة"، مهددا بوقف عمل القنصليات الروسية المتبقية في بولندا. (روسيا اليوم) 

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