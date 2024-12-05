للمرّة الأولى... هذا ما سجّله الدولار في مصر

أنهى الجنيه المصري التعاملات المصرفية اليوم الخميس، عند أدنى مستوياته على الإطلاق.



وبحسب بيانات البنك المركزي عن متوسط أسعار الصرف في نهاية تعاملات اليوم، فقد بلغ سعر بيع الدولار 50.0480 جنيه، فيما سجل سعر الشراء 49.9480 جنيه. (سكاي نيوز)

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