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"السورية للاتصالات": توقف الاتصالات في محافظة حلب

Lebanon 24
05-12-2024 | 10:26
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أعلنت الشركة "السورية للاتصالات" اليوم الخميس، عن توقف الاتصالات في حلب.

وقالت "السورية للاتصالات" في بيان لها: "جراء الاعتداءات الإرهابية على المقاسم الهاتفية في المنطقة الوسطى والشمالية توقفت الاتصالات في محافظة حلب". (روسيا اليوم)
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