"السورية للاتصالات": توقف الاتصالات في محافظة حلب

أعلنت الشركة "السورية للاتصالات" اليوم الخميس، عن توقف الاتصالات في حلب.



وقالت "السورية للاتصالات" في بيان لها: "جراء الاعتداءات الإرهابية على المقاسم الهاتفية في المنطقة الوسطى والشمالية توقفت الاتصالات في محافظة حلب". (روسيا اليوم)

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