أدرعي عن المعارك في سوريا: نستعد لكل السيناريوهات

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس":

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"أجرى وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي جلسة لتقييم الوضع مع أعضاء هيئة الأركان حول التطورات في سوريا.يراقب الجيش الإسرائيلي الأحداث ويستعد لكل السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا. الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود بين سوريا وإسرائيل وسيعمل لاحباط أي تهديد ضد مواطني إسرائيل".