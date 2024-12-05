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عربي-دولي

أدرعي عن المعارك في سوريا: نستعد لكل السيناريوهات

Lebanon 24
05-12-2024 | 10:55
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس": 
 
"أجرى وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي جلسة لتقييم الوضع مع أعضاء هيئة الأركان حول التطورات في سوريا. 
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يراقب الجيش الإسرائيلي الأحداث ويستعد لكل السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا. الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود بين سوريا وإسرائيل وسيعمل لاحباط  أي تهديد ضد مواطني إسرائيل". 
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