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عربي-دولي

أردوغان: الصراع السوري قد وصل إلى مرحلة جديدة يتم إدارته فيها بهدوء

Lebanon 24
05-12-2024 | 11:35
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية.
وقال أردوغان لغوتيريش إن "الصراع السوري قد وصل إلى مرحلة جديدة يتم إدارته فيها بهدوء"، مضيفا أن "تركيا تتمنى ألا تشهد سوريا قدرا أكبر من عدم الاستقرار وألا تتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين".
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وذكر أردوغان أنه "في هذه المرحلة، يجب على النظام السوري إشراك شعبه بشكل عاجل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل".
ولفت إلى أن "تركيا تبذل جهودا لتقليل التوترات وحماية المدنيين وتمهيد الطريق للعملية السياسية وستواصل القيام بذلك". (سكاي نيوز)
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