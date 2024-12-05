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حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

Lebanon 24
05-12-2024 | 12:15
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أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح مصر بشأن إدارة غزة وتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في القطاع.
وكشفت الحركة في بيان رسمي، اليوم، أن وفدي حماس وفتح أنهيا مشاوراتهما في القاهرة، حيث تم الاتفاق على إنهاء الخلافات بين الحركتين والتنسيق والتعاون المشترك بينهما في إدارة شؤون غزة.
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وقالت إن وفداً منها اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أجرى حواراً معمقاً مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، على طريق تطبيق ما تم التوافق حوله من اتفاقيات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.
كما أضافت أن الوفد أبلغ المشاركين بموافقة الحركة على المقترح المقدم من مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة.
في الإطار قالت مصادر فلسطينية، إن وفد حركة فتح الذي اجتمع مع حماس في القاهرة سيعرض نتائج مفاوضات القاهرة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في اجتماع اليوم الخميس، لبحث ما جرى وبيان ما سيتم الاتفاق حوله لإعلان النتائج بشكلٍ رسمي من جانب الحركة.
وقال المصدر إن لقاءات القاهرة بحثت المبادرة المصرية لاستئناف مفاوضات وقف النار، والمصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة.
(العربية)
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