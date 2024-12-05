غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و580 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من تشرين الأول من العام الماضي.وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 105 ألفًا و739 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و201 مصاب. (مصراوي)