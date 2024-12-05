Advertisement

عربي-دولي

غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

Lebanon 24
05-12-2024 | 12:35
A-
A+

Doc-P-1288488-638690234252568793.jpg
Doc-P-1288488-638690234252568793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 44 ألفًا و580 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من تشرين الأول من العام الماضي.
وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 105 ألفًا و739 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.
Advertisement
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 مجازر وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و201 مصاب. (مصراوي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:16 | 2024-12-05
16:49 | 2024-12-05
16:35 | 2024-12-05
16:30 | 2024-12-05
16:00 | 2024-12-05
15:49 | 2024-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24