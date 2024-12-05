دولة أجنبية تدعو مواطنيها إلى مغادرة سوريا بشكل فوري

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دعت وزارة الخارجية البيلاروسية اليوم، المواطنين البيلاروسيين المتواجدين في سوريا إلى المغادرة فورا، بسبب التدهور الحاد في الوضع العسكري السياسي في الجمهورية العربية السورية.وقالت الوزارة في بيان: "نظرا للتفاقم الحاد للوضع العسكري والسياسي في الجمهورية العربية السورية، نلفت انتباه مواطني جمهورية بيلاروس إلى الامتناع عن السفر إلى سوريا، ونوصي البيلاروسيين الذين يعيشون أو يتواجدون حاليا في سوريا إلى مغادرة البلاد على الفور".وشددت الوزارة على أن من الضروري مراعاة قواعد السلامة الشخصية، واتباع توصيات السلطات المحلية بدقة، وكذلك البقاء على اتصال مع الدبلوماسيين البيلاروسيين في سوريا. (روسيا اليوم)