كاتس وهاليفي يعقدان جلسة تقييم للتطورات في سوريا

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عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، الخميس، جلسة لتقييم التطورات الأخيرة في سوريا.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "كاتس ورئيس الأركان (هرتسي هاليفي) عقدا، اليوم، جلسة تقييم للوضع في سوريا".وأضاف: "يراقب الجيش التطورات في سوريا، ويستعد لكل السيناريوهات هجوميا ودفاعيا".وأفاد الجيش، بأنه "لن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود مع سوريا"، و"سيعمل لإحباط أي تهديد".