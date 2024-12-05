عن سقوط دمشق وانهيار الجيش السوري.. هذا ما قيل مؤخراً

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نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الاستخبارات الإسرائيلية ترى انهيارا أسرع من المتوقع لخطوط دفاع الجيش السوري.واشار المسؤولان الإسرائيليان الى ان سقوط دمشق يبدو الآن أكثر ترجيحاً.وكشف المسؤولان عن مشاورات عاجلة يقوم بها الجيش الإسرائيلي في ضوء التقدم السريع الذي أحرزه المتمردون بسوريا.كذلك، نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤول أميركي إن إسرائيل ومصر والأردن اعربت عن قلقها بشأن التطورات في سوريا.كما أعربت تل أبيب من مخاوفها ارسال ايران لمقاتلين لسوريا، وفقاً للمسؤول الأميركي.