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الفصائل تهدّد بمعارك على محاور جديدة في سوريا الأيام المقبلة

Lebanon 24
05-12-2024 | 18:24
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بعد سيطرتها على مدينة حماه، رابع كبرى المدن السورية والواقعة وسط البلاد، هدّدت فصائل المعارضة المسلحة بمعارك على محاور جديدة في سوريا الأيام المقبلة.

وقالت في بيان مساء الخميس إنها "قتلت 67 ضابطاً خلال الأيام الـ4 الماضية".
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