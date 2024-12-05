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عربي-دولي

كندا تحظر أنواعًا جديدة من الاسلحة.. وهكذا ستتخلص منها

Lebanon 24
05-12-2024 | 23:05
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حظرت كندا يوم الخميس 324 نوعا إضافيا من الأسلحة النارية، حيث أكد وزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك أن هذه الأسلحة "تنتمي إلى ساحات المعارك وليس إلى أيدي الصيادين أو هواة الرياضة".

وقالت الحكومة الكندية إنها تعمل مع نظيرتها الأوكرانية لمعرفة كيفية التبرع بهذه الأسلحة لدعم جهود القتال ضد القوات الروسية التي تخوض حربا مع أوكرانيا منذ العام 2022.
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ويأتي هذا القرار بعد الحظر الذي فرض في أيار 2020 على 1500 نوع من الأسلحة، والذي ارتفع العدد فيه إلى أكثر من ألفي نوع بحلول تشرين الثاني من هذا العام مع تحديد نماذج جديدة.
  
وأعلن ليبلانك عن القيود الأخيرة يوم الخميس، مشيرا إلى مخاوف دعاة التحكم في السلاح من أن العديد من الأسلحة ذات الطراز الهجومي لم تشملها قائمة الحظر لعام 2020. (سكاي نيوز)
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