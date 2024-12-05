بعد سقوط حماة.. هذا ما يستعد إليه الجيش السوريّ

بدأ الجيش السوري بحشد تعزيزات من حمص وطرطوس واللاذقية إلى أطراف مدينة حماة، فيما يبدو أنها خطوة لشن هجوم مضاد لاستعادة المدينة من أيدي الفصائل المسلحة.



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ويأتي ذلك بينما توعدت الفصائل المسلحة بفتح "محاور جديدة" وبـ "مفاجآت" في الأيام القادمة، بعد ساعات من إعلان سيطرتها على حماة كليا. (ارم نيوز) وقالت مصادر إعلامية وشهود عيان إن الجيش السوري يخطط لتشكيل خطوط دفاع جديدة لصد محاولات الفصائل المسلحة مزيد التقدم من حماة باتجاه ريف حمص الشمالي.ويأتي ذلك بينما توعدت الفصائل المسلحة بفتح "محاور جديدة" وبـ "مفاجآت" في الأيام القادمة، بعد ساعات من إعلان سيطرتها على حماة كليا. (ارم نيوز)