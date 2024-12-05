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إقتصاد
بعد كورونا.. هجرة المليارديرات تتوسع ودولة عربية تبرز كوجهة أساسية
Lebanon 24
05-12-2024
|
23:35
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تتزايد هجرة المليارديرات إلى دول جديدة بوتيرة أسرع منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، حيث تتصدر سويسرا والإمارات وسنغافورة والولايات المتحدة قائمة الوجهات المفضلة.
ووفقاً لتقرير صادر عن مصرف "يو بي إس غروب" (UBS Group AG) نُشر الخميس، فإن حوالي واحد من كل 15 مليارديراً هاجروا على مستوى العالم منذ عام 2020، ويبلغ عدد المليارديرات الإجمالي 2682 مليارديراً . وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الحصة الأكبر من رأس المال المقدر بـ400 مليار دولار الذي جلبه هؤلاء معهم.
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وأشار التقرير إلى أن المليارديرات مع تقدمهم في السن وزيادة أعداد عائلاتهم يزداد قلقهم بشأن جودة الحياة، فضلاً عن أنهم يبحثون عن مناطق تحظى بهياكل قانونية داعمة لانتقال الثروات.
وذكر التقرير: "أكدت الجائحة أهمية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، فيما أصبحت الأسر الشابة تُولي اهتماماً متزايداً لقيمة التعليم الممتاز والبيئة الآمنة". وأضاف أن عدد أبناء المليارديرات ارتفع 56% خلال العقد الماضي، ليصل إلى 6441. (بلومبيرغ)
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