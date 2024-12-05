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بعد انتشار فيديو عن تنحي الأسد.. وزارة الإعلام السورية تنفي وتُحذر

Lebanon 24
05-12-2024 | 23:43
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قامت وزارة الإعلام السورية، مساء أمس الخميس، بنفي صحة فيديو بشأن تنحي الرئيس بشار الأسد.

وكتبت في بيان على صفحتها الرسمية في منصة "إكس": "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية مقطع فيديو مفبركاً باستخدام الذكاء الصناعي، يعلن عن تنحي الرئيس بشار الأسد".
 
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جاء ذلك عقب ساعات من سقوط مدينة حماة، رابع كبرى المدن في سوريا، بيد "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة.

وأعلنت هيئة "تحرير الشام" السيطرة على مدينة حماة تماماً بعد انسحاب الجيش السوري.

في حين أصدر الجيش بياناً أكد فيه دخول الفصائل المسلحة المدينة، لتكون بذلك المدينة الثالثة التي تسقط بعد إدلب وحلب.

كما أردف أن قواته انسحبت باتجاه حمص لإعادة التموضع.

استراتيجية للجيش
يذكر أن الفصائل المسلحة كانت دخلت حماة التي تعتبر استراتيجية للجيش، لأن حمايتها ضرورية لتأمين دمشق الواقعة على مسافة حوالي 220 كيلومتراً إلى الجنوب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.(العربية)



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