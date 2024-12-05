بعد غياب.. رامي مخلوف أطلّ من جديد ووجّه هذه الرسالة للسوريين

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أطل رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، بعد غياب قارب السنة، للتعليق على الأحداث الأخيرة في الشمال السوري.ففي مقطع مصوّر نشره على حسابه في فيسبوك ليل الخميس الجمعة، اعتبر مخلوف، أن التطورات الأخيرة في البلاد مخزية، لاسيما أن المساحات التي سيطر عليها المسلحون مهمة وكبيرة.كما انتقد تفكيك السلطات السورية للمجموعات المرادفة للجيش السوري والداعمة له ضد الفصائل المسلحة، وترك الأسلحة على مدى 5 سنوات مع المنظمات المصنفة إرهابية من قبل الغرب.إلا أنه أكد أن الوقت حاليا غير مناسب للعتاب، داعياً إلى التصدي لهذا الوضع الخطير.كما حث على مواجهة "هؤلاء المسلحين الذين يعملون تحت اسم المعارضة، لأن المعارضة لا علاقة لها بالمجموعات الإرهابية" وفق تعبيره. وقال: "هؤلاء إرهابيون يريدون قتلكم".إلى ذلك، دعا كافة السوريين إلى التعاون مع الدولة والجيش، من أجل حماية الوطن. (العربية)