Advertisement

عربي-دولي

بعد غياب.. رامي مخلوف أطلّ من جديد ووجّه هذه الرسالة للسوريين

Lebanon 24
05-12-2024 | 23:44
A-
A+
Doc-P-1288639-638690648075520905.png
Doc-P-1288639-638690648075520905.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطل رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، بعد غياب قارب السنة، للتعليق على الأحداث الأخيرة في الشمال السوري.

ففي مقطع مصوّر نشره على حسابه في فيسبوك ليل الخميس الجمعة، اعتبر مخلوف، أن التطورات الأخيرة في البلاد مخزية، لاسيما أن المساحات التي سيطر عليها المسلحون مهمة وكبيرة.
Advertisement

كما انتقد تفكيك السلطات السورية للمجموعات المرادفة للجيش السوري والداعمة له ضد الفصائل المسلحة، وترك الأسلحة على مدى 5 سنوات مع المنظمات المصنفة إرهابية من قبل الغرب.

إلا أنه أكد أن الوقت حاليا غير مناسب للعتاب، داعياً إلى التصدي لهذا الوضع الخطير.

كما حث على مواجهة "هؤلاء المسلحين الذين يعملون تحت اسم المعارضة، لأن المعارضة لا علاقة لها بالمجموعات الإرهابية" وفق تعبيره. وقال: "هؤلاء إرهابيون يريدون قتلكم".

إلى ذلك، دعا كافة السوريين إلى التعاون مع الدولة والجيش، من أجل حماية الوطن. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:32 | 2024-12-06
02:31 | 2024-12-06
02:07 | 2024-12-06
01:37 | 2024-12-06
01:22 | 2024-12-06
01:16 | 2024-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24