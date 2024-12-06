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احتاج 17 شاحنة لإطفائه.. حريق "متعمّد" بكنيس يهوديّ في أستراليا

Lebanon 24
06-12-2024 | 00:31
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اندلع حريق في كنيس يهودي بمدينة ملبورن بأستراليا اليوم الجمعة فيما ترجح السلطات أنه كان "متعمدا".
 
وقالت الشرطة المحلية إن أحدا لم يصب في الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة الرابعة صباحا، وتسبب في "أضرار جسيمة" بكنيس أداس إسرائيل.
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وشارك في عملية إطفاء الحريق في الكنيس 60 رجل إطفاء و17 شاحنة.
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