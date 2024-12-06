الفصائل المسلحة تدخل الرستن وتلبيسة

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رغم القصف العنيف من قبل الجيش السوري لجسر الرستن، الذي يصل مدينتي حماة وحمص، تمنكت الفصائل المسلحة من التقدم إلى ريف حمص.وأعلنت الفصائل أنّها دخلت مدينة تلبيسة بريف حمص.كما أضافت أنها دخلت أيضا مدينة الرستن. (العربية)