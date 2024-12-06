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عربي-دولي

في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.. إيران تجري عملية إطلاق فضائية

Lebanon 24
06-12-2024 | 03:00
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أعلنت إيران أنها أجرت بنجاح عملية إطلاق فضائية، وهي الأحدث في برنامج يقول الغرب إنه يؤدي إلى تحسين برنامج الصواريخ الباليستية لدى طهران.

وأجرت إيران عملية الإطلاق في إطار برنامجها "سيمرغ"، الحامل للأقمار الاصطناعية، والذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية، بعدما شهد سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة.
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وتمت عملية الإطلاق في ميناء "الإمام الخميني الفضائي" بمحافظة سمنان الري.

ويأتي إعلان طهران عن عملية الإطلاق الأحدث في وقت تسود فيه التوترات المتصاعدة منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الهش في لبنان.

عربي-دولي

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