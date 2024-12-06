البرلمان الألماني يناقش تسليم صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا

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يعتزم الحزب الديمقراطي الحر الألماني مطالبة البرلمان ببحث تسليم صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا، رغم رفض المستشار أولاف شولتس القاطع لمثل هذه الخطوة منعا للتصعيد مع روسيا.وجاء في الطلب أن نظام "تاوروس" سيجعل أوكرانيا قادرة على مهاجمة أهداف عسكرية روسية بعيدة عن الخطوط الأمامية.ومن غير المرجح أن يصوت البرلمان على طلب الحزب الديمقراطي الحر، فيما يرفض شولتس بشدة إرسال تلك الصواريخ لأوكرانيا رغم مطالبة كييف بها حيث يخشى أن يؤدي ذلك إلى جر ألمانيا إلى الحرب مع روسيا.وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة والدعم المالي والمادي لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وقد تعهدت برصد 28 مليار يورو إضافية لنظام كييف في المرحلة المقبلة. (روسيا اليوم)