بيان جديد من الدفاع السورية عن سير المعارك.. هذا ما جاء فيه

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوات الجيش السوري، بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي، نفذت عمليات قصف مدفعي وصاروخي ضد مواقع الفصائل المسلحة في ريفي حماة الشمالي والجنوبي.



Advertisement

وأشارت الوزارة إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات العناصر من "الإرهابيين"، فضلاً عن تدمير العديد من الآليات والعربات.