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بيان جديد من الدفاع السورية عن سير المعارك.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
06-12-2024 | 03:32
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أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوات الجيش السوري، بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي، نفذت عمليات قصف مدفعي وصاروخي ضد مواقع الفصائل المسلحة في ريفي حماة الشمالي والجنوبي.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات العناصر من "الإرهابيين"، فضلاً عن تدمير العديد من الآليات والعربات.
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