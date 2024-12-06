مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي "قرب الحدود السورية"

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، القيام بمناورات عسكرية قرب الحدود السورية لتعزيز جاهزيته.وقال الناطق باسم الجيش الإسرئيلي إن الجيش سيبدأ مناورات في الأغوار الشمالية وفي جنوبي هضبة الجولان المحتلة وذلك من أجل تعزيز جاهزيته.ومن اللافت أن هذه التدريبات تأتي على خلفية ما يجري في سوريا وعلى ضوء التقديرات الجديدة للجيش الإسرائيلي بأن هيئة تحرير الشام باتت تشكل خطرا على الحكومة السورية.كان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل أعربت عن قلقها لواشنطن من سيطرة عناصر متطرفة على سوريا من جهة، أو حدوث سيناريو بديل يتضمن دخول قوات إيرانية إضافية إلى سوريا وزيادة نفوذ طهران من جهة أخرى.وأقرّ المسؤول أميركي بأن خطوط الدفاع للجيش السوري تنهار بسرعة، وقال لموقع "أكسيوس" إن "قوات الجيش السوري لا تقاتل فعليا".وقال مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى لـ"أكسيوس"، إن مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية فوجئوا بانهيار خطوط دفاع الجيش السوري بشكل أسرع من المتوقع خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأنه تم عقد مشاورات عديدة عاجلة داخل قيادة الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، على خلفية التقدم الذي أحرزته الفصائل المسلحة في حماة وحلب بسوريا. (سكاي نيوز)