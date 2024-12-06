طهران تُحذر: الوضع في سوريا حساس

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شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي على أن الوضع السوري حساس جدا ويتطلب المزيد من التشاور، وذلك قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية العراق وسوريا وإيران اليوم الجمعة في بغداد.كما أضاف إلى أن بعض المبادرات ستتبلور خلال هذه المشاورات."ضرورة ملحّة"وأوضح أن هذا اللقاء الثلاثي يأتي إطار استمرار التنسيق بشأن الأزمة السورية.وختم مشددا على أن التشاور والتعاون الإقليمي ضرورة ملحّة في هذه الظروف الدقيقة.(العربية)