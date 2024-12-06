حماس: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

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قال مسؤول من حركة حماس، الخميس، إن الوسطاء الدوليين استأنفوا المفاوضات مع الحركة وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وأضاف أن لديه أملًا في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 14 شهرًا.ولكن المسؤول في المكتب السياسي لحماس، باسم نعيم، أشار في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" جرت في تركيا إلى "إعادة تنشيط" للجهود خلال الأيام الأخيرة، من أجل السعي لإنهاء القتال، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.وأعرب نعيم عن اعتقاده أن الإدارة الأميركية المقبلة، بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يمكن أن "تؤثر على الوضع بشكل إيجابي"، مع الوضع في الاعتبار أن ترامب جعل وقف الحروب في المنطقة جزءًا من برنامج حملته الانتخابية.وتابع نعيم بالقول إن حركة حماس متمسكة بالمطالب الأساسية التي تمسكت بها خلال الجولات السابقة من المفاوضات، بما في ذلك تطبيق وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وحق الفلسطينيين النازحين داخليًا في غزة في العودة إلى منازلهم.وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول من حماس إلى أن الحركة "مستعدة لإظهار مرونة" بشأن تنفيذ ذلك، بما يشمل الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأجزاء الرئيسية في قطاع غزة. (سكاي نيوز)