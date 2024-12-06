قبرص تتسلم نظام دفاع جوي إسرائيلياً

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ذكرت وسائل إعلام قبرصية يوم الخميس أن قبرص اشترت نظام دفاع جوي إسرائيلي متقدم وقادر على اعتراض التهديدات حتى 150 كيلومترا، ووصلت عمليات التسليم الأولية في الأيام الأخيرة بنشر بطارية واحدة على الأقل وتشغيلها.ويشمل النظام المعروف باسم Barak MX للاستخدام البري والبحري، صواريخ اعتراضية متنوعة تستهدف الطائرات والمروحيات والمسيّرات والصواريخ المضادة للسفن، كما والمجنحات الصاروخية وبعض الباليستيات في نطاقات تتراوح من 2 إلى 150 كيلومترا، وتستخدمه البحرية الإسرائيلية أيضا، ولكن باسم Barak Magen على حد ما ورد عنه في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أجرونوت" الإسرائيلية اليوم.ووصفت وسائل إعلام قبرصية "باراك إم إكس" بأنه أحد أكثر الأنظمة تقدما في المنطقة، وقارنته بنظام القبة الحديدية الإسرائيلي، وقالت صحيفة Kathimerini المحلية إنه "مغير لقواعد اللعبة"، مشيرة إلى أنه يعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية لقبرص ويمكنه فرض منطقة حظر طيران فوق مجالها الجوي إذا لزم الأمر.(العربية)