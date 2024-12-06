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عربي-دولي
قوات "سوريا الديمقراطية" تحذر من تقدم داعش في مناطق سورية
Lebanon 24
06-12-2024
|
06:29
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قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الجمعة، إن تنظيم داعش الإرهابي بدأ ينشط في البادية السورية.
وأوضح عبدي خلال مؤتمر صحفي من مدينة الحسكة أن "هناك نشاطا لمرتزقة داعش في البادية، نطمئن شعبنا في الرقة والطبقة ودير الزور أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لحماية جميع أبناء المنطقة، وندعو عموم الشعب في المنطقة للالتفاف حولها."
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وأكد مظلوم عبدي أن سوريا تشهد تطورات جديدة، وأن "قوات حكومة دمشق انهارت بشكل مفاجئ".
وتابع: "الوضع الراهن في سوريا يتطلب تحركا سريعا من أجل حماية المدنيين وفرض الأمن في المناطق الشمالية والشرقية".
وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية "عملت على فتح ممر إنساني لإنقاذ المدنيين في أرياف حلب، حيث تم إجلاء قسم كبير من سكان تل رفعت والشهباء بدعم من التحالف الدولي".
ولفت إلى أن قواته ستتخذ ما يلزم "لعدم وصول مشاكل غرب الفرات لشرق الفرات، لم نقاتل هيئة تحرير الشام، وما يهمنا أن لا تصبح هدفا للمعارك".
وأشار إلى أن "أجواء الحل السياسي في سوريا أفضل، هناك تواصل معنا من الأطراف الأممية للمشاركة في الحل، ويجب على الحكومة السورية الدفع بالحل السياسي في سوريا".
وتابع: "نحن مع العملية السياسية في سوريا ومع القرار مجلس الأمن 2251". (سكاي نيوز)
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