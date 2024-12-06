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إقتصاد

كم أنفق إيلون ماسك على حملة ترامب الرئاسيّة؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 06:27
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ذكرت شبكة "سي ان ان" استنادا إلى وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية، أن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أنفق ما لا يقل عن 260 مليون دولار على حملة دونالد ترامب الرئاسية.

ولفتت الشبكة إلى أنّ "مؤسس شركة SpaceX هو أحد أكبر المانحين للسباق الرئاسي، وكان له تأثير كبير على نتائج الإنتخابات هذا العام". (روسيا اليوم)
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