دولة تدعو مواطنيها إلى مُغادرة سوريا فوراً

حثّت السلطات الروسية اليوم الجمعة، مواطنيها على مغادرة سوريا بسبب "الوضع العسكري والسياسي الصعب".



وجاء في بيان للسفارة الروسية في دمشق، على تطبيق تلغرام: "بسبب الوضع العسكري السياسي الصعب في سوريا، تذكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية، بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الموجودة". (الحرة)

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