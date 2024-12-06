بسبب ما يحصل في سوريا... إسرائيل تُرسل تعزيزات إلى الجولان

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قرّر الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات كبيرة إلى الجولان بعد سيطرة المسلحين على عدد من المدن السورية مؤكدا أنه لن يتسامح "مع التهديدات القريبة من الحدود".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بناء على تقييم الوضع المستمر منذ الأمس في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية، وفي أعقاب تطورات الصراع الداخلي في سوريا، يعزز الجيش الإسرائيلي قواته الجوية والبرية في منطقة هضبة الجولان".وذكر موقع Ynet أنه تم نقل الفرقة الإقليمية 210 إلى الحدود مع سوريا خشية خروج الأحداث عن السيطرة والاقتراب من الحدود والتوغل في المستوطنات. (روسيا اليوم)