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جثث متناثرة.. ماذا حدث في مستشفى كمال عدوان يوم أمس؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 09:12
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قال مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، إن قوات إسرائيلية اقتحمت المستشفى الليلة الماضية وأمرت بإجلاء بعض العاملين والنازحين ثم انسحبت، وإن الجثث تناثرت في الشوارع المحيطة جراء غارات جوية.
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وذكر مدير المستشفى حسام أبو صفية عبر أحد تطبيقات المراسلة: "في البداية، كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية على الجانبين الشمالي والغربي من المستشفى، مصحوبة بنيران كثيفة ومباشرة".


وأضاف: "ثم فوجئنا بدخول شخصين إلى المستشفى حاملين مكبر صوت وأمرا بإخلاء جميع المرضى والنازحين وأفراد الطاقم الطبي، وإجلاء الجميع إلى ساحة المستشفى وإخراجهم بالقوة إلى نقطة التفتيش، بعد ذلك، عادوا إليّ وطلبوا مرافقا واحدا لكل مريض ونازح للمساعدة في الإخلاء". (سكاي نيوز)
 
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