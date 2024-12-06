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وزارة الدفاع السوريّة: لم ينسحب الجيش من حمص

Lebanon 24
06-12-2024 | 09:21
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نفت وزارة الدفاع السورية، ما تردد عن انسحاب الجيش السوري من حمص، مؤكدة أن القوات ما زالت "ثابتة ومتينة" على الخطوط الدفاعية في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع "فيسبوك" :" لاصحة للأنباء الواردة على صفحات الإرهابيين حول انسحاب الجيش من حمص ونؤكد أن الجيش العربي السوري موجود في حمص وريفها وينتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات ضخمة إضافية مزودة بمختلف أنواع العتاد والسلاح وقواتنا جاهزة لصد أي هجوم إرهابي". (الامارات 24)
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