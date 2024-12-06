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عربي-دولي
مسلحون في السويداء يسيطرون على مواقع أمنية وعسكرية
Lebanon 24
06-12-2024
|
09:40
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تسارعت الأحداث على الساحة السورية خلال الساعات الماضية بشكل كبير، فبعد سيطرة مسلحين في درعا على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، سيطر مسلحون في السويداء المجاورة على مواقع أمنية وعسكرية في المدينة.
وأفادت مصادر بأن مسلحين في السويداء يسيطرون على مفرزة الأمن السياسي وحاجز أم الزيتون، وأضافت بانسحاب آليات عسكرية للجيش السوري من منطقة اللجاة شمال غربي السويداء.
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كما أوضحت أن حركة "رجال الكرامة" في السويداء تشكل غرفة عمليات لإدارة المحافظة. (العربية)
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