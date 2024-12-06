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عربي-دولي

الرئيس الإسرائيلي يُطالب إيلون ماسك بإحياء مفاوضات الرهائن

Lebanon 24
06-12-2024 | 10:52
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قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تحدث مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك هذا الأسبوع، وحثه على إحياء محادثات الرهائن في قطاع غزة.

وقال مصدر للصحيفة إن "المحادثة التي جرت بناء على طلب بعض عائلات الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس كانت جزءاً من الجهود الواسعة والمكثفة التي يبذلها هرتسوغ للضغط على الأطراف". (الامارات 24)
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