وزير الخارجية الإيطالي يكشف عن سبب إعادة فتح سفارة بلاده في سوريا

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تابع خلالتصريحات على هامش لقاء بمدرسة تدريب قوات الشرطة في روما: "لقد قررنا إعادة فتح السفارة في سورية نظرا للوضع الذي يشهد حالة تغير مستمر"، مشيراً إلى أن "هناك قضية تتعلق باللاجئين والنازحين، كما أن هناك حالة من عدم الاستقرار الكبير كما رأينا مع الحرب الأهلية التي توشك على الاندلاع منذ أيام".ختم "الاعتقاد بأن ذلك كان الاختيار الصحيح لمراقبة ما يحدث في ذلك البلد بعناية أكبر". (روسيا اليوم)