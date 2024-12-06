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عربي-دولي

وزير الخارجية الإيطالي يكشف عن سبب إعادة فتح سفارة بلاده في سوريا

Lebanon 24
06-12-2024 | 13:40
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كشف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق بهدف "مراقبة تطورات الوضع في البلاد عن كثب".

تابع خلالتصريحات على هامش لقاء بمدرسة تدريب قوات الشرطة في روما:  "لقد قررنا إعادة فتح السفارة في سورية نظرا للوضع الذي يشهد حالة تغير مستمر"، مشيراً إلى أن "هناك قضية تتعلق باللاجئين والنازحين، كما أن هناك حالة من عدم الاستقرار الكبير كما رأينا مع الحرب الأهلية التي توشك على الاندلاع منذ أيام".
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ختم "الاعتقاد بأن ذلك كان الاختيار الصحيح لمراقبة ما يحدث في ذلك البلد بعناية أكبر". (روسيا اليوم) 
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