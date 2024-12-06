سفينة تجارية تتعرض لحادث في البحر الأحمر.. هذا ما حصل

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ونقلت الهيئة في بيان لها عن مصدر عسكري قوله إن "السفينة التجارية كانت تميل إلى الخلف وتشكل خطرا على الشحن في مضيق باب المندب"، مشيراً إلى أن السفينة كانت تنجرف في المياه وفقد طاقمها القدرة على التحكم بها، مشيرا إلى أن طاقم السفينة تم إجلاؤه من قِبل قوات التحالف إلى جيبوتي.وشددت الهيئة في بيانها على ضرورة توخي الحذر من قِبل أطقم السفن القريبة من المنطقة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة. (روسيا اليوم)