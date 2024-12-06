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عربي-دولي

سفينة تجارية تتعرض لحادث في البحر الأحمر.. هذا ما حصل

Lebanon 24
06-12-2024 | 14:30
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أن "سفينة تجارية تعرضت لحادث على بعد 105 أميال بحرية شمال غرب ميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن".

ونقلت الهيئة في بيان لها عن مصدر عسكري قوله إن "السفينة التجارية كانت تميل إلى الخلف وتشكل خطرا على الشحن في مضيق باب المندب"، مشيراً إلى أن السفينة كانت تنجرف في المياه وفقد طاقمها القدرة على التحكم بها، مشيرا إلى أن طاقم السفينة تم إجلاؤه من قِبل قوات التحالف إلى جيبوتي.
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وشددت الهيئة في بيانها على ضرورة توخي الحذر من قِبل أطقم السفن القريبة من المنطقة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة. (روسيا اليوم) 

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